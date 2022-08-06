2022/08/06 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغةَ العنفِ التي ينتهجها الكيان الصهيونيّ تُنبئُ بمزيد من الاحتقان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدين القصف الإسرائيلي على غزة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدين القصف الإسرائيلي على غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).