مشروبات معززة للمناعة يمكن تضمينها في نظامك الغذائي

2022/08/06 | 18:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعمل جهاز المناعة في الجسم على إبقائك نشيطًا للغاية ويقي الجسم من جميع البكتيريا والفيروسات الضارة، ولكي يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، من المهم أن تزوده بالفيتامينات والمعادن.تعتبر الفواكه والخضروات مصدرًا جيدًا لتغذية الجسم ويمكن أن تساعد أيضًا في بناء المناعة بشكل جيد.عندما تمرض، يصبح الجهاز المناعي ضعيفًا ومن المهم أن […]

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