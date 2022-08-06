اعتقال عدد من قياديي الجيل الجديد ونوابه في السليمانية

2022/08/06 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم السبت، اعتقال عدد من قياديي الجيل الجديد ونوابه، فيما أشارت إلى أن 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك.وقالت عبد الواحد، في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إن “سلطات الإقليم اعتقلت عدداً من قياديي الجيل الجديد ونوابه”، مبينة أن “اكثر من 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك”.وأضافت، أن “الجيل الجديد يحمل الاقليم وحزبي الاتحاد والديمقراطي مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه”، مؤكدة أنه “تم ابلاغ السفارات والأمم المتحدة بما يحدث”.وانطلقت في محافظة السليمانية تظاهرة دعا اليها الجيل الجديد احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان.

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