العراق يدين ويستنكر العدوان الصهيوني على قطاع غزة

2022/08/06 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ادنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مبينة ان لغة العنف التي ينتهجها الكيان الصهيوني تُنبئُ بمزيد من الاحتقان وتُكرّس مناخ التوتر

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تدين العدوان الصهيونيّ،الذي أستهدف مناطق مُتعددة بقطاع غزة، واسفر عن استشهاد عددٍ من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة أخرين".

وبينت أن "لغةَ العنفِ التي ينتهجها الكيان الصهيونيّ تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر".

وأكدت أن "ذلك لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

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