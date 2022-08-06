2022/08/06 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

أقدمت قوات الاسايش، اليوم السبت، على اعتقال المرشح لرئاسة الجمهورية ريبوار اورحمن في مدينة السليمانية خلال مشاركته بالتظاهرات المعارضة لحكومة كردستان.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "قوة من الأسايش اعتقلت المرشح لرئاسة الجمهورية والمتحدث باسم الجيل الجديد ريبوار اورحمن في مدينة السليمانية".

وأضاف ان "الاعتقال جاء على خلفية مشاركته في التظاهرات".

هذا وانطلقت تظاهرات في مدينة السليمانية احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بإقامة انتخابات كردستان بموعدها المقرر.يذكر ان مصدر محلي قد أفاد، اليوم السبت، بمنع نواب الجيل الجديد من التوجه لموقع التظاهرات في السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قوات أمن السليمانية قامت بمنع نواب الجيل الجديد في البرلمان من التوجه لمكان التظاهرات في المحافظة".

وبين أنه "تم احتجاز النائب اوميد محمد من قبل قوة أمنية تابعة للاسايش في السليمانية".

وانطلقت التظاهرات التي دعت اليها حركة الجيل الجديد الكردية احتجاجا على الوضع الخدمي والاقتصادي المتردي في اقليم كردستان وتأجيل الانتخابات النيابية في الاقليم من قبل الاحزاب الكردية الحاكمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسايش تعتقل مرشحاً لرئاسة الجمهورية في السليمانية خلال مشاركته بالتظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسايش تعتقل مرشحاً لرئاسة الجمهورية في السليمانية خلال مشاركته بالتظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).