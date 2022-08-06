2022/08/06 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

روى مصدر محلي، اليوم السبت، ما يحدث في مظاهرات السليمانية من قطع طرق واعتقالات ورمي للغاز المسيل للدموع.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم قطع الطريق الرابط بين السليمانية وادارة رابرين بعد خروج تظاهرات شعبية".

وبين أن "القوات الأمنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين في السليمانية".

وأوضح أنه "لغاية الان تم اعتقال 4 ناشطين في التظاهرات من قبل قوة من الأسايش واحتجاز النائبة بدرية ابراهيم من حراك الجيل الجديد".، مبينا ان "نطاق تظاهرات كردستان توسعت وشملت في جمجمال وكفري وكلار وسيد صادق ورانيا ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. توسع نطاق تظاهرات كردستان .. والاسايش تستخدم القوة لتفريق المحتجين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. توسع نطاق تظاهرات كردستان .. والاسايش تستخدم القوة لتفريق المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).