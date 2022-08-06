عبد الواحد تعلن أسماء أعضاء الجيل الجديد المعتقلين في أربيل والسليمانية

2022/08/06 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، اليوم السبت، نواب وأعضاء الجيل الجديد المعتقلين في اربيل والسليمانية، فيما دعت رئيس مجلس القضاء للتدخل ووقف هذه الانتهاكات.وقالت عبد الوحدة […]

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