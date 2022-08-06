بالوثيقة .. المعموري يطلب من الحلبوسي حلّ البرلمان العراقي

2022/08/06 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب برهان المعموري، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعقد جلسة استثنائية لحل البرلمان.

وذكر المعموري بحسب وثيقة اطلع عليها “ناس” (5 آب 2022)، انه “استناداً الى الحكام المادة (64) من الدستور والتي نصت على: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بنائاً على طلب من ثلث أعضائه وبالنظر لعدم قيام مجلس النواب من انتخاب رئيساً للجمهورية استناد إلى أحكام المادة 70 من الدستور وإخفاقه في تنفيذ التزاماته الدستورية، يرجى تفضلكم بالموافقة على حلّ مجلس النواب وعقد جلسة استثنائية للمجلس لهذا الغرض استناداً لأحكام المادة 58 من الدستور وتحديد موعد للانتخابات المبكرة”.

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