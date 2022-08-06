تامر حسني يكشف حقيقة تعرضه لحادث بعد حفله في الاردن

2022/08/06 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الفنان المصري تامر حسني ،اليوم السبت، تعرضه لحادث سير بعد حفله في مهرجان جرش بالأردن، مشيراً إلى أن الحادث الذي وقع كان لأحد فريق عمله.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “يا جماعة في خبر بينتشر أني عملت حادث، الحقيقة أنه مش أنا، هو حد من فريق عملي والحمد لله هو بخير”.

ووجه تامر حسني الشكر إلى جمهور الأردن بعد حفله قائلاً: “الحمد لله النهاردة عملت أنجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم.



وكل الشكر للأردن ولكل اللي سأل عليا واهتم، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا”.

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