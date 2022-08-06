مرتضى منصور يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور

2022/08/06 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على صحة قرار طرد لاعب الفريق، إمام عاشور، بسبب احتفاله مع الجماهير بالقفز على السور الحديدي الفاصل بين الملعب والمدرجات، مما تسبب في سقوطه، خلال مباراة الفارس الأبيض والجونة، أمس الجمعة.

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