سياسي كردي عن حملة الاعتقالات في كردستان: نسفت ما تبقى من الديمقراطية المزعومة

2022/08/06 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ندد السياسي الكردي المعارض هوشيار عبدالله، اليوم السبت، بحملة الاعتقالات التي طالت نوابًا من حركة الجيل الجديد وصحفيين في أربيل والسليمانية من قبل سلطات إقليم كردستان.وكتب عبدالله في تدوينة على منصة تويتر، مرفقة بعدد من صور المعتقلين، طالعتها إيرث نيوز “أدين وأستنكر اعتقال نواب من حركة الجيل الجديد وصحفيين من مؤسسة […]

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