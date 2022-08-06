2022/08/06 | 19:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UUis5cxk5P0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد مقتدى الصدر يحضر مجلس عزاء بمنزل السيد السيستاني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد مقتدى الصدر يحضر مجلس عزاء بمنزل السيد السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).