اعتقلت كل من يحمل الهاتف.. قوات الأمن تفض تظاهرة وسط السليمانية بقنابل الغاز المسيلة للدموع

2022/08/06 | 19:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة السليمانية بإقليم

كردستان، اليوم السبت، تظاهرة وسط

المحافظة تطالب بإجراء تغييرات في

الآليات المتبعة في إدارة الحكم

واعتماد النظام الديمقراطي، بدوره أعلن

حراك الجيل الجديد عن اعتقال عد

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