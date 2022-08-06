2022/08/06 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص ..أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس لجنة الخدمات النيابية محما خليل، اليوم السبت، موقفه من الدعوات التي اطلقها عددا من النواب والمتظاهرين لحل البرلمان.وقال خليل في تصريح لـ/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب كردي يبدي موقفاً من قرار حل البرلمان المركز الخبري الوطني.

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