ماذا تعني طقوس كربلاء ؟

2022/08/06 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد القريشي رحل الإمام الحسين “ع” شهيداً وترك خلفه آلاماً وأحزاناً وشجوناً تشكل جمرة في أعماق المسلمين، تتوهج كل عام بذاكرة المحنة ورمزيات البطولة ..ولكن ما دلالات هذه الذاكرة ؟؟ وما أهميتها ؟؟ […]

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