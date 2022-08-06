السيسي يكشف موقف مصر من وضع تايوان بعد زيارة بيلوسي

2022/08/06 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده من سياسة "الصين واحدة"، بعد ردود فعل الصين الغاضبة من زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، ناسي بيلوسي.

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