نقابة الصحفيين الكردستانيين تطالب بسلامة الأرواح والتعامل الانساني مع المعتقلين

2022/08/06 | 20:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرع السليمانية يطالب بسلامة جميع الأطراف أثناء التظاهر والنزول إلى الشوارع، من المؤكد أنه سيتم اعتقال وسائل الإعلام في هذه الحالة لأنه وفقا لقانون التظاهر لعام 2010، فإن تنظيم المظاهرات والمظاهرات يتطلب إذنا من المؤسسات المحلية.تم اليوم السبت 6 أغسطس 2022 إلقاء القبض على عدد من المراسلين والصحفيين ضمن حدود فرعنا، وندعو إلى إطلاق […]

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