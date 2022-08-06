بالفيديو.. هدف جزائري

2022/08/06 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الظهير الجزائري الدولي، رامي بن سبعيني هدفا أكروباتيا، جميلا، السبت، ساهم بالفوز الافتتاحي لبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هوفنهايم 3-1، في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

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