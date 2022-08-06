محمد صلاح يحقق أرقاماً تأريخية ضمن منافسات الجولة الأولى للبريميرليج

2022/08/06 | 20:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق محمد صلاح، نجم ليفربول، أرقاما تأريخية خلال تعادل فريقه مع فولهام (2-2)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني، مستغلا تمريرة زميله داروين نونيز.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” انفرد صلاح بالمركز الثالث، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الريدز في البريميرليج، وذلك بـ119 هدفًا، متفوقًا على مايكل أوين (118) هدفًا.

ولا يتفوق على النجم المصري سوى روبي فاولر (128)، وستيفن جيرارد (120).



كما أصبح صلاح أول لاعب يهز الشباك في افتتاح البريميرليج، 6 مرات متتالية، بعدما كان أول من يحقق الإنجاز نفسه 5 مرات.

وبات “الفرعون” أيضا أكثر من يحرز أهدافًا، في المباريات الافتتاحية للبريميرليج (8 أهداف)، متساويا مع آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

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