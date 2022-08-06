صحفيون يعلنون مقاطعتهم لنقل أخبار حكومة إقليم كردستان في حال عدم إطلاق سراح الصحفيين

2022/08/06 | 20:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجموعة صحفيين من مختلف وسائل الاعلام، اليوم السبت، مقاطعة اخبار حكومة اقليم كردستان في حال عدم الافراج عن المعتقلين من الصحفيين.

وقال الصحفيين في بيان لهم، مرة أخرى تخترق السلطات الأمنية في إقليم كردستان الدستور وعدم احترام المادة ٣٨ منه المتعلقة بحرية التعبير.

وبالتالي نوجه سؤالنا الى السلطات في اقليم كردستان “ما يعنيكم تتحججون به في الدستور؟”.

نطالب السلطات الكردستانية بالإفراج فوراً عن الصحفيين الذين اعتقلتهم في السليمانية، وعن الاعلامي والنائب أوميد محمد، وعدد من النواب الآخرين عن كتلة الجيل الجديد، وعدد كبير من المواطنين المطالبين بحقوقهم.

نحن مجموعة من الصحفيين المستقلين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، نعلن في حال عدم اطلاق سراحهم، سنتخذ موقفا حازما بعدم نقل اخبار حكومة الإقليم ولا سياسيو الأحزاب الحاكمة.

مجموعة من الصحفيين الموقعين.

٦ آب ٢٠٢٢

الحرية أوميد محمد

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1-فليح حسن الجواري / صحفي حر

2-وسام الملا / صحفي

3-مصطفى صكر/ صحفي

4-علي عبد الزهرة / صحفي

5-زياد العقابي / صحفي

6-حيدر الشيخ / صحفي

7-اسعد المالكي / صحفي

8-هشام وسيم / صحفي

9-مهند الكيلاني / صحفي

10-سعد الله الخالدي/ مصور

11-ياسر جبار / صحفي

12-مصطفى اكرم / صحفي

13-وسام زياد / صحفي

14-علي عبد الكريم / صحفي

15-حسن الحاج / صحفي

16-محمد سعد / صحفي

17-مصطفى علوش / صحفي

18-علي جواد / صحفي

19-حسين أحمد/ صحفي

20-علي الخالدي/صحفي

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