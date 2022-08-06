رئيس كتلة الجيل الجديد تدعو القضاء الى إيقاف الإنتهاكات في إقليم كردستان

2022/08/06 | 20:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

دعت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروه عبد الواحد، اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى الى إيقاف الإنتهاكات في إقليم كردستان.

وقالت عبد الواحد في تغريدة لها وتابعتها وكالة “خبر برس”(واخ) أن “الأحداث السريعة في الإقليم وعمليات الاعتقال غير الخاضعة للقوانين الاتحادية، تستدعي من مجلس القضاء الأعلى الاتحادي أن يكون له موقف من هذه العمليات المستنكرة بحق نواب الجيل الجديد ذوي الحصانة القانونية وبحق المواطنين العزل”.

لذا أدعو رئيس مجلس القضاء للتدخل ووقف هذه الإنتهاكات.

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