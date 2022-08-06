الموارد تعتمد اتجاهين لإيصال المياه للمحافظات الجنوبية وذنائب الأنهر

2022/08/06 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسن الفوازكشفت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن إجراءاتها المتبعة لإيصال المياه للمحافظات الجنوبية وذنائب الأنهر، مؤكدة أنها اتبعت اتجاهين بشأن ذلك، فيما وجهت رسالة إلى وزارة البلديات لرفع المحطات غير المجازة.وقال معاون مدير هيئة تشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، غزوان عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "مع استمرار انخفاض الحصة المائية للسنة الثالثة على التوالي، فإن دور الهيئة هو إيصال المياه الى المحافظات الجنوبية وذنائب الأنهر، من خلال إزالة التجاوزات وتطبيق نظام المراشنة".وأضاف، أن "الحصة المائية قليلة ومن غير الممكن أن تصل الى المحافظات الجنوبية وذنائب الأنهر، إلا من خلال استمرار حملات رفع التجاوزات والمراشنة وصيانة محطات الضخ".وأوضح أنه "نصب بعض محطات الإسالة غير المجازة رسمياً والمنتشرة على ذنائب الأنهر تؤثر على عمل مشاريعنا، كما تؤثر على الحصص المائية للمناطق الواقعة على ذنائب الأنهر"، مطالباً وزارة البلديات بمراجعة المحطات غير المرخصة التي أنشئت بدون موافقات رسمية، خصوصاً وأنها منتشرة في أماكن تطبيق نظام المراشنة". وأكد أن "الحملات التي تقوم بها الهيئة وباقي مفاصل الوزارة، ساعدت بإيصال الحصص المائية للمناطق التي تشكو من قلة التصاريف المائية وأيضاً محطات الإسالة".

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