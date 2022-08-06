الأمانة العامة ترجح افتتاح طريق الدورة يوسفية خلال شهرين

2022/08/06 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، طبيعة مهامها في إنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة في بغداد والمحافظات، وفيما أكدت إكمال 100 مشروع جديد باتت جاهزة للافتتاح، أعلنت عن تحرك لتوسيع معالجة ملوحة الفرات.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إنه "خلال السنتين الماضيتين تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمهام كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء بينها ما سمح بإشرافها ومتابعة سير العمل على المشاريع في بغداد والمحافظات".

وأضاف مجيد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "خلال شهرين من التكليف تم افتتاح 8 مشاريع كانت متوقفة منذ 10 سنوات، وكذلك تحريك أكثر من 100 مشروع متوقف والآن العمل جار بهذه المشاريع".

وأشار إلى أنه "تم تكليف الأمانة بانشاء صندوق إعمار ذي قار وتم إدراج 206 مشاريع وخلال 10 أشهر افتتح 42 مشروعاً والآن أكثر من 100 مشروع جاهز للافتتاح وبقية المشاريع تعمل على وتيرة عالية".

وتابع أن "من بين المشاريع ملف مطار الناصرية الدولي إضافة الى مشروع انشاء 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية والمشاريع تسير بالاتجاه الصحيح".

وتابع أن "الأمانة تشرف كذلك على مشروع طريق الدورة يوسفية والذي تجاوزت نسبة إنجازه 75% وخلال شهرين من الممكن افتتاحه، وكذلك لدينا مشاريع مداخل بغداد الخمسة والعمل مستمر فيها فضلاً عن مشروع معالجة ملوحة حوض نهر الفرات والذي سمح بمعالجة ما نسبته 40% من ملوحة نهر الفرات بين محافظات الديوانية والمثنى وذي قار والمرحلة الثانية ستبدأ بمعالجة نهري الشامية الشرقي والغربي بعد أن تمت معالجة نهر العطشان، وهناك مشاريع متوقفة في محافظات النجف والديوانية وواسط تم تحريكها ".

وأوضح أن "الأمانة أشرفت كذلك مشروع رقم 1 للأبنية المدرسية والذي كان متلكئاً منذ سنة 2009 وخلال 6 أشهر نجحنا باستكمال وتسلم أكثر من 120 مدرسة".

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