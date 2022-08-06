"جمرة القيظ" تعيد إحياء صناعة الثلج في ديالى

2022/08/06 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى ارتفع الطلب على شراء الثلج في بعض مدن ديالى مع دخول الاجواء مايعرف بجمرة القيظ ووصول دراجات الحرارة الى نصف غليان بالتزامن مع انخفاض في امدادات الكهرباء وكثرة اعطالها الفنية التي حولت منازل الكثيرين الى جحيم لايطاق.

وقال مصطفى العبيدي وكيل معمل ثلج في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الطلب ارتفع بنسبة 150% خلال ايام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة تجهيز الكهرباء"، مؤكدا بان "التجهيز كان يختصر على المطاعم وبعض المحال بيع اللحوم ومحال الشربت لكن الان بات الوضع مختلف جدا".

واضاف العبيدي،ان "جمرة القيض اعادة احياء انتاج الثلج التي شهدت انحسارا كبيرا بعد 2003 خاصة للمواطنين مع تحسن نسبي في الكهرباء"، لافتا الى ان "الطلب لم يدفعنا الى زيادة الاسعار التي بقيت محافظة على وضعها الطبيعي".

فيما اقر مصدر حكومي بأن "انخفاض امدادات الكهرباء المستوردة من ايران خلال الايام الاخيرة زادت من معاناة اكثر من 70% من مناطق ديالى وزادات ساعات القطع مع ارتفاع درجات الحرارة الى فوق 50 مثوية".

واضاف بان "ديالى تعتمد بشكل مباشر على الكهرباء المستوردة من ايران واي خفض بالامدادات تنعكس سلبا على مناطق مترامية جدا"، مؤكدا بان "الانخفاض جاء بسبب اعطال فنية وهذا الامر اعتدنا عليه في مواسم الصيف".

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