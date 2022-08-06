2022/08/06 | 20:16 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
اعتبر المحلل الاقتصادي يونس الكعبي ، السبت ، ان الحكومة الحالية لم تستغل الوفرة المالية الحاصلة في تقديم الخدمات والمشاريع الاستثمارية للمواطنين.
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خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال الكعبي في حديث لـ /المعلومة /، إن “الوفرة المالية التي حدثت جراء ارتفاع أسعار النفط لم تشكل فارقاً بالنسبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: الحكومة الحالية لم تستثمر الوفرة المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر المحلل الاقتصادي يونس الكعبي ، السبت ، ان الحكومة الحالية لم تستغل الوفرة المالية الحاصلة في تقديم الخدمات والمشاريع الاستثمارية للمواطنين.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال الكعبي في حديث لـ /المعلومة /، إن “الوفرة المالية التي حدثت جراء ارتفاع أسعار النفط لم تشكل فارقاً بالنسبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: الحكومة الحالية لم تستثمر الوفرة المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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