2022/08/06 | 20:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر المحلل الاقتصادي يونس الكعبي ، السبت ، ان الحكومة الحالية لم تستغل الوفرة المالية الحاصلة في تقديم الخدمات والمشاريع الاستثمارية للمواطنين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الكعبي في حديث لـ /المعلومة /، إن “الوفرة المالية التي حدثت جراء ارتفاع أسعار النفط لم تشكل فارقاً بالنسبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: الحكومة الحالية لم تستثمر الوفرة المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي: الحكومة الحالية لم تستثمر الوفرة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).