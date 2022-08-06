الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتحذر من تبعات التصعيد

2022/08/06 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، ومحملاً إياها تبعات التصعيد.

ونقل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله أنه يناشد المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات التأثير الدولي التدخل لتحقيق وقف لإطلاق النار، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن لأي طرف حساب تبعاته الخطيرة.

وأوضح المتحدث أن العملية الاسرائيلية تعكس تجاذبات داخلية يمكن أن تخرجها عن السيطرة، ولفت إلى الهشاشة الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي في غزة، وهو ما قد يفاقم آثار العدوان العسكري.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية السكان المدنيين من جراء هذا العدوان.

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