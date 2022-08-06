2022/08/06 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: طالب النائب عن حراك الجيل الجديد أوميد محمد، 08/06/2022، رئاسة البرلمان العراقي بالتدخل، لإطلاق...

ظهرت المقالة دعوات الى البرلمان العراقي للتدخل بعد اعتقال نواب في الاقليم: سابقة خطيرة أولاً على المسلة.

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