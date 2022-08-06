2022/08/06 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب هوشيار عبدالله المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة هوشيار: الحزبان الكرديان يشجعان التظاهر في بغداد ويرفضانها بالاقليم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوشيار: الحزبان الكرديان يشجعان التظاهر في بغداد ويرفضانها بالاقليم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوشيار: الحزبان الكرديان يشجعان التظاهر في بغداد ويرفضانها بالاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).