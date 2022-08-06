إلغاء ودية أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في إسرائيل بسبب عملية غزة

2022/08/06 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغيت المباراة الإعدادية بين أتلتيكو مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، والتي كانت مقررة في إسرائيل نهاية هذا الأسبوع، بسبب "مخاوف أمنية" بحسب ما أعلن الفريقان، السبت.

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