2022/08/06 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في السعودية المركز الخبري الوطني.

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