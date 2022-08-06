الدفاع التايوانية تنشر طائرات مقاتلة لإبعاد الخطر الصيني المحتمل

2022/08/06 | 21:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو نشر طائرات مقاتلة، اليوم السبت، لإبعاد 20 طائرة صينية من بينها 14 عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان.

وأضافت الوزارة في بيان أنها رصدت أيضا 14 سفينة عسكرية صينية تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفنا صينية عدة تنشط في مضيق تايوان، اليوم السبت، معتبرا أنها تحاكي هجوما على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

وأفادت وزارة الدفاع بأن “قوات تايبيه رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

ودعا البيت الأبيض الجمعة الصين إلى وقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة”.

وأكد كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية على أعلى مستوى مع الصين برغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عدة تشمل هذا المجال أيضا.

وتجري الصين أكبر مناورات حربية على الإطلاق في محيط تايوان، لاستعراض أسلحتها العسكرية والتكنولوجية، بعضها يظهر لأول مرة.

وتسعى بكين من خلال هذه المناورات إلى تأكيد “أحقيتها” في ضم تايوان، وإنذار واشنطن الداعمة للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وبدأت الصين مناوراتها في 6 اتجاهات حول تايوان، بعضها على مسافة 20 كيلومترا فقط، كردّ صيني على زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

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