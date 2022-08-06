نائب: اعتقال نواب الجيل الجديد سابقة خطيرة

2022/08/06 | 21:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكميم الأفواه وصل إلى الاعتداء على 7 من نواب الجيل الجديد.

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