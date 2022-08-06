الصدر: لا بديل عن حلّ البرلمان و”الثورة مستمرة”



الصدر: لا بديل عن حلّ البرلمان و”الثورة مستمرة”
2022/08/06 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر: لا بديل عن حلّ البرلمان و”الثورة مستمرة” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/06 | 21:10.

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