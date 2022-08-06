توب 5: سرايا القدس تقصف مطار بن غوريون.. ورقم قياسي لصلاح بالبريميرليغ

2022/08/06 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان سرايا القدس قصف تل أبيب ومطار بن غوريون، وبوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال استيراد الغاز بالروبل، وصواريخ ومقاتلات صينية تحلق فوق تايوان لأول مرة، مرورًا باعتقال روسيا عالم صواريخ بارز بتهمة "الخيانة"، وصولا إلى تعادل ليفربول وفولهام وصلاح يحقق رقمًا قياسيًا في افتتاح مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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