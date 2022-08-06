2022/08/06 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخميني والخامنئي والصدر وفضل الله يعدّون المراسم ضرراً وتوهيناً البغدادي يفتي بحرمة التطبير والتشبيه في عاشوراء النجف – الزمان حث اية الله العظمى السيد أحمد الحسني البغدادي ، المسلمين على تجنب المراسم التي تشوّه صورة التشيع العلوي الأحمر خلال شهر محرم الحرام.ووصف مراسم التشبيه والتمثيل وضرب الرؤوس والاجساد بالالات الجارحة، باسم احياء الشعائر الحسينية […]

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