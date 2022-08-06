2022/08/06 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحركة النسوية تطالب بحل البرلمان وتكليف حكومة مؤقتة لا تخضع للأحزاب المعتصمون يصرّون على الإنتخابات وسط محاولات للتهدئة وإنضاج مبادرات الحوار بغداد – قصي منذر النجف – سعدون الجابري يصر الحراك الشعبي ،على تلبية مطالبه التي اعتصم من اجلها داخل اسوار المنطقة الخضراء منذ ثمانية ايام ،وحناجر المتظاهرين تصدح بازاحة الفاسدين واجراء انتخابات نيابية مبكرة […]

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