2022/08/06 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستعدادات خدمية وأمنية وخطة للسيطرة على تدفق الزائرين الإقليم يعطّل الدوام الأثنين بمناسبة عاشوراء اربيل – فريد حسن كربلاء – محمد فاضل ظاهر انهت وزارات الداخلية والصحة والنقل ،استعداداتها الامنية والخدمية لتأمين الزائرين المشاركين في احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي عليهما السلام ،فيما وضعت هيئة المنافذ الحدودية ،خطة لاحتواء تدفق الزائرين الاجانب الوافدين […]

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