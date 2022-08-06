“سنجار” فيلم إسباني أمريكي حول الايزيديين، هل يكون نسخة لأفلام سابقة لم تظهر الحقيقة كاملاً ام سيكون مختلف عنهم؟

2022/08/06 | 21:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برشلونة “سنجار” هو فيلم سينمائي إسباني أمريكي مشترك مدته 127 دقيقة من سيناريو واخراج آنا م.بوفاريل، حيث اعلنت عنه الشركة المنتجة من خلال مقطع ترويجي يظهر فيه دخول داعش الى المناطق الايزيدية وسيطرته على سنجار وخطف النساء والأطفال الايزيديين وتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي وتعليم الاطفال على القتال.وفي نفس المقطع الدعائي …

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