10 قتلى وجرحى بقصف مبنى سكني في “لوغانسك”

2022/08/06 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مكتب المدعي العام في جمهورية لوغانسك الشعبية مقتل شخص وإصابة 9 آخرون نتيجة استهداف قوات كييف لمبنى سكني في مدينة التشيفسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.وذكر مكتب المدعي العام أن من الضحايا هناك قاصر.

وقال محافظ المدينة ألبرت أبشيف أن الأضرار لحقت بحوالي 10-12 مبنى سكني آخر.



مشيرا إلى أن “الزجاج قد تحطم وتضرر السقف”.

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