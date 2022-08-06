بلدية كربلاء: نحتاج تخصيصات استثنائية والنفايات التي ترفع من المحافظة تعادل نفايات 3 دول مجتمعة

2022/08/06 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بلدية كربلاء، السبت، عن حاجتها

الملحة الى استثنائها من تعليمات صرف

الموازنة العامة وزيادة تخصصياتها

السنوية الى حجم يوازي استقبالها الى (75)

مليون زائر سنويا، واكدت انها ترفع

بحدود خمسة الاف طن م

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