لتسكت كل افواه الفاسدين.. الصدر: حل البرلمان بات مطلباً شعبياً

2022/08/06 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

السبت، استمرار الثوار بثورتهم، فيما

اعتبر حل البرلمان بات مطلباً شعبياً.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصة "تويتر"،

"جاءت ردود ايجابية فيما يخص حل

البرلمان وتجاوب شعبي

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