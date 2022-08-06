وكالة نون تنشر لقطات جوية بتقنية 360 درجة لمدينة كربلاء في السابع من المحرم

2022/08/06 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات جوية

لمدينة كربلاء المقدسة في يوم السابع من

المحرم ذكرى استشهاد حامل لواء الحسين

ابو الفضل العباس (عليهما السلام).

عدسة: علي فتح الله

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