الفياض يصدر بيانا حول الاعتداءات الصهيونية على فلسطين

2022/08/06 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، بيانا حول الاعتداءات الصهيونية على فلسطين.وقال الفياض في بيان تلقته ايرث نيوز: “نتابع بقلق بالغ ما يحصل لأهلنا في غزة الصمود والتحدي،من اعتداءات آثمة للعصابة الصهيونية الغاصبة التي ترتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يدافع بكل بسالة واقتدار عن حقه المشروع […]

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