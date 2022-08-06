كردستان العراق.. تفريق احتجاجات ضد السلطة بقنابل الغاز واعتقال نواب معارضين

2022/08/06 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الأمن في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات المتظاهرين، الذين تجمعوا في وسط المدينة، احتجاجا على الفساد وتردّي المعيشة، واعتقلت نوابا من حزب كردي معارض، كانوا دعوا للتظاهرة.

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