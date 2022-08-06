2022/08/06 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، هاتفيا مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين، مستجدات شحن الحبوب عبر البحر الأسود في إطار اتفاق إسطنبول.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأوكراني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محادثات تركية أوكرانية حول مستجدات شحن الحبوب المركز الخبري الوطني.

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