2022/08/06 | 22:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهّز هذا الحاسب بمعالجات وذواكر وصول عشوائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعشاق الحواسيب.. آسوس تطلق حاسبا بمواصفات غير مسبوقة!) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعشاق الحواسيب.. آسوس تطلق حاسبا بمواصفات غير مسبوقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).