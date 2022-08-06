خبير اقتصادي يقدم

2022/08/06 | 22:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، السبت، إن مصر قامت بحل "مشكلة" الكهرباء بأقل من المبالغ التي صرفها العراق على المنظومة الكهربائية.

وذكر أنطوان في حديث لوكالة "شفق نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "مشكلة الكهرباء في العراق ليست معضلة وانما تحتاج إلى إرادة حقيقية ومتابعة فعلية وإيقاف الفساد المستشري في المنظومة الوطنية الكهربائية"، مبيناً أن "من الممكن حلها بشكل علمي بعد تحجيم الفساد ومتابعة جدية من قبل أجهزة نظيفة ومنع تدخل السياسيين بهذه العملية".

وأضاف، أن "التقديرات تشير إلى ان ما تم صرفه من مبالغ على المنظومة الكهربائية تجاوزت 80 مليار دولار في حين أن مصر قامت بحل المشكلة بأقل من هذه المبالغ"، مبيناً بالقول "لو استثمرنا الطاقة المحلية من الغاز المنتج بهذه العملية لعوضنا الكثير من مفقودات الكهرباء".

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