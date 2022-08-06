الكاظمي يزور نينوى الأسبوع المقبل

2022/08/06 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور المحافظة الاسبوع الجاري.

وقال الجبوري في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "الكاظمي سيزور المحافظة الأسبوع الجاري لوضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي".

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