الصدر يغرد بشأن حل البرلمان: ردود ايجابية - عاجل

2022/08/06 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

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علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، بشأن حل البرلمان، مؤكدا انه تلقى رسائل إيجابية.

وقال الصدر في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) إن "زعيم التيار الصدري علق بشأن حل مجلس النواب"، مؤكدا "تلقينا رسائل ايجابية بخصوص ذلك".

أدناه نص التغريدة:

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