اخصائية تغذية: 5 طرق بسيطة تساعدك في إصلاح صحة أمعائك

2022/08/06 | 22:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تمثل صحة الأمعاء عاملا أساسيا مؤثرا على الصحة العامة، من الحالة المزاجية والمناعة إلى إدارة الوزن.ويعاني الكثير منا واحدة على الأقل من مشاكل صحة الأمعاء الشائعة، والتي تتراوح من الشعور بالانتفاخ إلى المعاناة من حرقة المعدة والإمساك.وبالإضافة إلى وجود “دماغ” خاص بها، والذي يحتوي على 150 مليون خلية عصبية، فإن القناة […]

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